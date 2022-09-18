 
مباشر

نائب أوروبي يحضر جلسة البرلمان وهو يرتدي قميص لاعب كرة قدم روسي

متفرقات

نائب أوروبي يحضر جلسة البرلمان وهو يرتدي قميص لاعب كرة قدم روسي
Sputnik
لاعب كرة القدم ألكسي ميرانتشوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttmn

أفاد نائب البرلمان مايكل والاس، من إيرلندا، بأنه ألقى خطابا في جلسة البرلمان وهو يرتدي قميصا لنادي كرة القدم الإيطالي "تورينو" مكتوبا عليه اسم لاعبه الروسي أليكسي ميرانشوك.

وكتب النائب في صفحته على "تويتر" أن الحديث يدور عن خطابه الذي ألقاه في 16 سبتمبر الجاري، أي عشية مباراة "تورينو" - "ساسولو، وتمنى السياسي حظا سعيدا لنادي "تورينو" في المباراة، لكنه خسر أمام "ساسولو" بنتيجة 1:0.

وانتقل لاعب كرة القدم، أليكسي ميرانتشوك، إلى نادي "تورينو" من نادي "أتالانتا" على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند