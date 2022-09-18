نائب أوروبي يحضر جلسة البرلمان وهو يرتدي قميص لاعب كرة قدم روسي

أفاد نائب البرلمان مايكل والاس، من إيرلندا، بأنه ألقى خطابا في جلسة البرلمان وهو يرتدي قميصا لنادي كرة القدم الإيطالي "تورينو" مكتوبا عليه اسم لاعبه الروسي أليكسي ميرانشوك.

وكتب النائب في صفحته على "تويتر" أن الحديث يدور عن خطابه الذي ألقاه في 16 سبتمبر الجاري، أي عشية مباراة "تورينو" - "ساسولو، وتمنى السياسي حظا سعيدا لنادي "تورينو" في المباراة، لكنه خسر أمام "ساسولو" بنتيجة 1:0.

وانتقل لاعب كرة القدم، أليكسي ميرانتشوك، إلى نادي "تورينو" من نادي "أتالانتا" على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

المصدر: نوفوستي