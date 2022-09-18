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مهرجان الجعة الأشهر في العالم.. "أكتوبر فيست" الألماني يستقبل ملايين السياح! (صور)

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مهرجان الجعة الأشهر في العالم..
AP
مهرجان ميونيخ
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أعيد افتتاح مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني للجعة (البيرة) بعد إغلاقه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

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وافتتح عمدة مدينة ميونيخ الألمانية، ديتر رايتر، أمس السبت، أول برميل جعة بالضربات الثلاث التقليدية، إيذانا بانطلاق فعاليات مهرجان "أكتوبر فيست".

وتم نصب الخيام ودولاب الملاهي "عجلة فيريس" وأفعوانية. وعلق خبز الزنجبيل المشكل على هيئة قلوب على الأكشاك، وتم تحميص كيلوغرامات من اللوز ليلتهمها الزائرون.

ويجذب أكبر مهرجان تقليدي للجعة ملايين السياح من أنحاء العالم إلى مدينة ميونيخ الألمانية الجنوبية.

وفي 2019، حضر مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني 6.3 مليون زائر. ويستمر المهرجان حتى 3 أكتوبر المقبل، دون قيود كورونا.

مهرجان الجعة الأشهر في العالم..
AP
مهرجان الجعة الأشهر في العالم..
AP
مهرجان الجعة الأشهر في العالم..
AP
مهرجان الجعة الأشهر في العالم..
AP
مهرجان الجعة الأشهر في العالم..
AP

المصدر: RT

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