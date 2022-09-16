أقيم في الولايات المتحدة الحفل الثاني والثلاثون لتوزيع جائزة نوبل السنوية التي تمنح لأغرب الاكتنشافات عام 2022.





وقد منحت الجائزة إلى البروفيسور الياباني غين ماتسوزاكي عن بحثة - أفضل طريقة لقلب (أوكرة) مقبض الباب".

ومنحت الجائزة في مجال طب القلب التطبيقي، إلى علماء اكتشفوا أن قلوب العشاق في أول لقاء تبدأ في الخفقان بإيقاع موحد.

وحصل فريق من علماء كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا على هذه الجائزة في مجال الآداب عن تحليل ما يجعل المستندات القانونية صعبة الفهم دون داع.

ومنحت الجائزة في مجال الطب، لعلماء من بولندا، عن اكتشافهم أن استخدام الايس كريم (البوظة) بدلا من أحد مكونات العلاج، يقلل من معاناة المرضى من الآثار الجانبية عند خضوعهم للعلاج الكيميائي.

وأما في مجال الفيزياء فقد منحت الجائزة لعلماء حاولوا فهم كيف تعوم فراخ البط في خط واحد. وفي مجال الاقتصاد منحت لعلماء من إيطاليا حاولو توضيح لماذا يذهب النجاح في أغلب الأحيان إلى الأشخاص المحظوظين وليس إلى الموهوبين.

وقررت اللجنة منح الجائزة من أجل السلام إلى فريق من الباحثين وضعوا خوارزمية تساعد القيل والقال على تحديد متى يقولون الحقيقة ومتى يكذبون.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة هذه الجائزة هي 10 تريليون دولار تدفع نقدا. لا تستغربوا المقصود 10 تريلون دولار زيمبابوي في ورقة نقدية واحدة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"