روسي يحاول بيع كوبيك واحد مقابل 6900000 روبل

طرح رجل من أهالي منطقة موسكو قطعة نقدية بقيمة كوبيك واحد للبيع على الموقع الإلكتروني المشهور للمبيعات والمشتريات.

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وطلب الرجل 6900000 روبل لها. وأشار إلى ذريعتين لكون القطعة النقدية ذات قيمة في رأيه. وتكمن الأولى في مثل شعبي يفيد بأن "كوبيكا واحدا يوفّر روبلا" (فلس واحد يوفّر الدينار). وتنحصر الحجة الثانية في أن الكوبيك المذكور استخرج من جثة أرنب تم اصطياده في غابات متنزه كوزمينكي. وربما كان الأرنب في كوزمينكي، حسب الرجل، يقضم القطعة النقدية المعروضة لفترة طويلة.

وأشار الرجل إلى أن ما عرضه هو أغلى قطعة نقدية على موقع الإعلانات.

يذكر أن رجلا مسكوفيا آخر كان قد طرح في وقت سابق للبيع ورقة مالية "سعيدة" من فئة 5 آلاف روبل لرقمها الذي يجلب الحظ 7777777 مقابل ملايين الروبلات.

المصدر: لايف