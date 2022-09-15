" كأنه لجيمس بوند".. هاتف أحمر يصل بين شولتس وبوتين لمدة 90 دقيقة يثير تساؤلات الألمان (صورة)

اندهش الألمان بشدة بالهاتف الأحمر الذي تحدث من خلاله مستشارهم، أولاف شولتس مع بوتين لمدة ساعة ونصف.

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كما تبين فإن هذا الجهاز، هو أحدث ابتكار سري، جرى استخدامه لأول مرة.

وعلمت صحيفة "بيلد" ان الهاتف الأحمر المذكور الخاص من طراز "سينا ​​كوميونيكيتور إتش"، وهو نموذج جديد لـ"رقمية استراتيجية جديدة" للحكومة.



وأفادت بأن الجهاز يزن 5.5 كجم ويمكنه نقل المكالمات الهاتفية والمستندات السرية، وقريبا حتى محادثات الفيديو بشكل مشفر.

ويمكن إذا أدخلت مفتاح شريحة مشفرة، إجراء مكالمات في أقصى درجات "السرية الوطنية".

المصدر: RT