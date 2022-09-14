الولايات المتحدة.. السجن 4 أشهر لسوء سلوكها مع طاقم طائرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه حكم على امرأة من مدينة نيويورك مؤخرا بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة التدخل بأفراد طاقم طائرة.

وفقا لما ذكرته الوزارة في بيان، أقرت كيلي بيتشاردو في وقت سابق بالذنب بالتهمة الموجهة إليها، وهي جريمة جنائية من الفئة "C"، كما منحت الإفراج الخاضع للإشراف لمدة 36 شهرا، وطلب منها دفع مبلغ 9123 دولارا كتعويض لشركة الخطوط الجوية الأمريكية.

وأوضح البيان أن "السلوك الجامح والمخيف" لبيتشاردو، والمتهمة الأخرى، أثناء رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية في فبراير من عام 2021 أدى لإعادة توجيهها إلى مدينة فينيكس الأمريكية لإخراجهما من الطائرة.

وكان كلاهما على متن الدرجة الأولى في الرحلة التي كانت متوجهة من مدينة دالاس إلى مدينة لوس أنجلوس.

ومن المقرر الحكم على المتهمة الأخرى، ليزا إس رودريغيز، في نوفمبر "بناء على إقرارها بالذنب"، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وأكد المدعي العام الأمريكي غاري ريستاينو، في بيان صحفي أن "هناك خط بين السلوك الفظ على متن طائرة، والنشاط الإجرامي، وتجاوزته المتهمة بوضوح"، مضيفا أن "ركاب الدرجة الأولى ليسوا في مأمن من الملاحقة القضائية".

وأشارت رابطة مضيفي الطيران المحترفين، وهي نقابة تمثّل أكثر من 20 ألفا من مضيفي الطيران في الخطوط الجوية الأمريكية، إلى أن السلوك العنيف الذي ظهر في الرحلة "يجب أن يتوقف".

وقالت الرئيسة الوطنية للنقابة، جولي هيدريك، في بيان إن الرابطة ستستمر في "التعاون مع الاتحادات الأخرى لمضيفي الطيران، ووكلاء خدمة العملاء، ووزارة النقل، وإدارة الطيران الفدرالية، والكونغرس لضمان مقاضاة المخالفين إلى أقصى حد يسمح به القانون، وبغرامات، وعقوبات جنائية مناسبة".

ويبلغ الحد الأقصى لغرامة هذا الانتهاك من الفئة "C" في هذه الحالة 250 ألف دولار، مع عقوبة أقصاها السجن لـ20 عاما.

المصدر: CNN