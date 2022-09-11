صديقة ماسك السابقة تعرض صورهما المشتركة للبيع في مزاد علني

عرضت جينيفر غوين صديقة دراسة إيلون ماسك صورا تجمعها برجل الأعمال الشهير التقطت أثناء فترة دراستهما بالإضافة إلى هدايا منه، للبيع في مزاد علني.

ووفق ما نشرته "سي إن إن"، بدأ ماسك وغوين بالتواعد في عام 1994 أثناء الدراسة في جامعة بنسلفانيا. وبحسب ممثلي دار مزادات "آر آر" بمدينة بوسطن، والتي تم عرض الصور فيها، طرحت غوين بالإضافة إلى 18 صورة لها مع ماسك الشاب، بطاقة عيد ميلاد وقلادة زمردية، تم استخراج حجرها الكريم من منجم كان يملكه والد مؤسس "سبيس إكس".

وبحسب القناة، فإن أعلى سعر يطرحه المزاد، مقابل بطاقة المعايدة الموقعة من ماسك والقلادة. ومن المتوقع أن تباع البطاقة بمبلغ 10 آلاف دولار أو أكثر.

المصدر: نوفوستي