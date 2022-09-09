 حفل زفاف وهمي لمعمّر هندي بلغ عامه الـ102

حضر معمّر هندي عمره 102 عام إلى أحد المكاتب الحكومية في موكب زفاف، ليثبت للسلطات أنه لا يزال على قيد الحياة.

وكان العجوز الهندي دولي تشاند قد لجأ إلى هذه الحيلة ليثبت للسلطات الهندية التي توقفت عن دفع معاشه التقاعدي أنه لا يزال حيا.

وقال أنه لم يعد يتلقى معاشه التقاعدي منذ شهر مارس لأن السجلات الحكومية تظهر أنه متوفي مضيفا أنه يحاول منذ ذلك الحين عبثا أن يثبت أنه لا يزال على قيد الحياة.

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وأوضح المرشد الاجتماعي نافين جايهند الذي كان من بين عشرات الأشخاص المنضمين إلى موكب الزفاف المزيف أنه علم بقصة تشاند وقرر أن يساعده.

وأضاف اتصلنا بمكاتب حكومية مختلفة وعقدنا مؤتمرا صحفيا لكن دون جدوى لذلك لجأنا إلى هذه الحيلة كوسيلة لجذب الانتباه حول قضية تشاند.

وأشار جايهند إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات من أشخاص عدة واجهوا قضايا مشابهة، بعدما لاقى مقطع الفيديو الذي يظهر موكب الزفاف المزيف انتشاراً كبيراً في مواقع التواصل.

المصدر: وكالات