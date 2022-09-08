بالفيديو.. كلبة ترضع 4 أشبال من النمور

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التقطت مشاهده في حديقة حيوانات ماريوبول، تظهر كلبة من نوع "جيرمن شيبرد" وهي ترضع 4 أشبال من النمور حديثي الولادة.

وحسب المعلومات، فقد أنجبت أنثى نمر أربعة أشبال لكنها رفضت تربيتهم. فتولت الكلبة دور الأم.

В зоопарке Мариуполя овчарка стала приемной мамой для новорожденных тигрят.



Известно, что тигрица родила четырех детенышей, но отказалась воспитывать их. Роль мамы взяла на себя собака — теперь она выкармливает тигрят. pic.twitter.com/j4w8G3EJsF — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 7, 2022

المصدر: RT