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بالفيديو.. كلبة ترضع 4 أشبال من النمور

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بالفيديو.. كلبة ترضع 4 أشبال من النمور
الصورة ملتقطة من الفيديو
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التقطت مشاهده في حديقة حيوانات ماريوبول، تظهر كلبة من نوع "جيرمن شيبرد" وهي ترضع 4 أشبال من النمور حديثي الولادة.

وحسب المعلومات، فقد أنجبت أنثى نمر أربعة أشبال لكنها رفضت تربيتهم. فتولت الكلبة دور الأم.

المصدر: RT

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