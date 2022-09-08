بالفيديو.. كلبة ترضع 4 أشبال من النمور
الصورة ملتقطة من الفيديو
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التقطت مشاهده في حديقة حيوانات ماريوبول، تظهر كلبة من نوع "جيرمن شيبرد" وهي ترضع 4 أشبال من النمور حديثي الولادة.
وحسب المعلومات، فقد أنجبت أنثى نمر أربعة أشبال لكنها رفضت تربيتهم. فتولت الكلبة دور الأم.
В зоопарке Мариуполя овчарка стала приемной мамой для новорожденных тигрят.— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 7, 2022
Известно, что тигрица родила четырех детенышей, но отказалась воспитывать их. Роль мамы взяла на себя собака — теперь она выкармливает тигрят. pic.twitter.com/j4w8G3EJsF
المصدر: RT