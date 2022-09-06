تحقق من شاحنك الآن!.. فيديو صادم يظهر بطارية من سيجارة إلكترونية تنفجر أثناء اختبار الشحن!

تقترح لقطات جديدة صادمة أنك قد ترغب في التأكد من أنك تستخدم الشاحن الصحيح للسيجارة الإلكترونية.

ويُظهر مقطع فيديو من خبراء في مؤسسة Electrical Safety First الخيرية بلندن، انفجارا قويا من بطارية ليثيوم أيون صغيرة داخل سيجارة إلكترونية.

Lithium battery of e-cigarette explodes while charging in frightening footage https://t.co/s2mMscGF0t — Daily Mail Online (@MailOnline) September 6, 2022

وتسمح السجائر الإلكترونية باستنشاق النيكوتين في بخار بدلا من الدخان. ولكن تماما مثل الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، تحتوي السجائر الإلكترونية على بطاريات ليثيوم أيون يمكن أن تشتعل فيها النيران أو تنفجر في حالة ثقبها أو تلفها أو ارتفاع درجة حرارتها.

An investigation by Electrical Safety First has uncovered nearly 60 dangerous e-bike chargers being sold on Amazon, eBay, Wish and AliExpress. Many of these had no fuse, which is a serious fire risk.



The Government must change the law to stop the sale of unsafe products online. pic.twitter.com/8qVG2xxkgi — Electrical Safety First (@ElecSafetyFirst) September 2, 2022

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وفي الفيديو، يتم شحن سيجارة إلكترونية صغيرة بجهد أعلى مما ينبغي أن يستخدم موصل USB غير صحيح.

ولا تستطيع البطارية الموجودة داخل السيجارة التعامل مع الجهد العالي، لذا فهي تدخل حالة من "الهروب الحراري" وتنفجر بشدة داخل Perspex الواقية. والسلك الرفيع في الفيديو عبارة عن مزدوج حراري يقيس درجة حرارة السيجارة الإلكترونية، والذي يتم مراقبته على مقياس حرارة أصفر.

ووفقا للمؤسسة الخيرية، فإن جهاز السجائر الإلكترونية في الفيديو بدون علامة تجارية، وربما تم شراؤها من سوق محلية أو عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، فإن الشاحن الموجود في الفيديو هو موصل USB، ولكنه ليس الموصل الذي تم تزويده بالسيجارة عند شرائه.

لذا فإن هذا يسلط الضوء فقط على مخاطر عدم استخدام الشاحن الذي يأتي مع السيجارة الإلكترونية، ربما بعد ضياعه أو كسره.

وتؤكد حكومة المملكة المتحدة أيضا على أهمية استخدام شاحن السيجارة الإلكترونية المناسب. وتقول على موقعها على الإنترنت: "استخدم فقط الشاحن المزود مع السيجارة للشحن. لا تقم بشحنها بين عشية وضحاها وافحص جهازك بانتظام عندما يكون قيد الشحن. افصل جهاز السيجارة الإلكترونية عندما يكون مشحونا بالكامل".

المصدر: ديلي ميل