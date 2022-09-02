"الرجاء مساعدتنا".. أصحاب سيارات تسلا يضربون عن الطعام لجذب موسك!

قال متحدث باسم مجموعة مالكي سيارات تسلا النرويجيين لـ RT يوم الخميس إن إضرابا عن الطعام نظمته المجموعة استمر ليوم واحد كان يهدف إلى جذب انتباه إيلون موسك.

وأوضحوا أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه حل قائمة طويلة من الشكاوى.

وقال إيرليند مورش لـ RT في مقابلة: "لا نعتقد أن إيلون سيسمح بذلك، إذا تم إعلامه بقضايانا. نشعر أنه من مسؤوليتنا أن نجعله على علم، ونعتقد أن الإضراب عن الطعام سيكون فعالا".

وأضاف مورش: "نأمل أن يتواصل معنا بطريقة أو بأخرى وربما يحل مشكلاتنا، لأننا نعتقد أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه فعل ذلك. إيلون موسك، الرجاء مساعدتنا".

وتحدث مورش (27 عاما) نيابة عن مجموعة من مالكي سيارات تسلا شاركوا في إضراب عن الطعام يومي السبت والأحد. ووفقا لموقعهم على الويب، تمتلك النرويج أكبر عدد من سيارات تسلا للفرد في العالم، ومع ذلك لا يبدو أن خدمة عملاء الشركة تواكب المشكلات.

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وقال مورش إن أحد أصحاب السيارات تعرض للإنذار "باستمرار، لعدة أيام"، واضطر في النهاية إلى تعطيله تماما. واضطر آخر إلى القيادة من برلين إلى أوسلو ونوافذه مفتوحة، في الشتاء، وأصيب بالتهاب رئوي نتيجة لذلك.

وتشمل أهم أربع شكاوى مدرجة على الموقع، رفض السيارات للعمل في الطقس البارد أو الحار، ومقابض الأبواب لا تعمل في الطقس البارد، و"ضوضاء صرير شديدة" أثناء القيادة.

كما أن المصابيح والأبواب ومكيفات الهواء وأجهزة الكمبيوتر الموجودة لا تعمل بشكل صحيح في بعض الأحيان، وتواجه السيارات مشكلة في الشحن، والموديلات الأحدث بها مشاكل مع الصدأ وسوء جودة الطلاء.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن مالكي تسلا النرويجيين ملتزمون بسياراتهم - وبموسك، الذي يبدو أنهم يعتبرونه أكثر من مجرد رئيس تنفيذي. وقبل بدء الإضراب عن الطعام، قاموا بترتيب سياراتهم لتوضيح كلمة "مساعدة" في موقف للسيارات في أوسلو. وفي إعلانه عن بدء الإضراب، قال مورش إن الملاك "سيرفعون أيديهم إلى السماء، ونأمل أن يسمع الشخص الذي ينظر إلينا بأقمار صناعية، صلواتنا".

وقال مورش لـ RT: "ما زلت أريد أن تكون تسلا رقم واحد، أريد فقط أن تستمع تسلا إلى عملائها عندما يشتكون ويسمع صراخنا طلبا للمساعدة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان موسك، الذي كان من المقرر أن يحضر مؤتمر الطاقة في أوسلو يوم الاثنين، قد لاحظ هذا الإجراء.

المصدر: RT