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أمريكي يدخل في غيبوبة بعد 20 ألف لسعة نحل

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أمريكي يدخل في غيبوبة بعد 20 ألف لسعة نحل
الصورة من "فيسبوك"
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دخل رجل يبلغ 20 سنة في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، على ما أفادت أسرته.

وأدخل أوستن بيلامي (20 عاما) الذي وضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، عمدا في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو.

وقالت والدته شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه "يكافح من أجل حياته"، مشيرة إلى أن ابنها قد تعرض للسع أكثر من 20000 مرة وابتلع حوالي 30 نحلة. 

وكان أوستن بيلامي يقطع شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشا من النحل القاتل. ويعرف هذا النحل الذي يسمى بالنحل الإفريقي، بأنه مؤذ جدا.

أما جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل.

وقالت الجدة فيليس إدواردز إن بيلامي كان يطلب النجدة، لكن "لم يتمكن أحد من مساعدته"، مضيفة: "كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه، لكن لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني".

واستيقظ الشاب بعد حوالي أسبوع. وقالت عائلته إن الأطباء يتوقعون أن يتعافى تماما.

المصدر: ndtv

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