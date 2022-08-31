العثور على قرد هارب من مالكه في مدينة مغنيتاغورسك الروسية (فيديو)

أعلنت سلطات مدينة مغنيتاغورسك في مقاطعة تشيليابنسك جنوب غرب روسيا العثور على قرد هرب من صاحبه.

وتداول النشطاء عبر تطبيق "تليغرام" فيديو يظهر قردا يجري في شوارع المدينة بالقرب من المباني السكنية.

اقترب الحيوان من فتاتين وحاول عض إحداهما، ثم تبعهما إلى مدخل مبنى سكني، ومن ثم هرب لاحقا.

كما ظهرت صور لرجل مصاب بجروح على الأرجح بعد أن عضه هذا القرد.

وقالت الشرطة إن "القرد قيصر، الذي تمت مراقبة تحركاته في كافة أرجاء ماغنيتغورسك، تم القبض عليه.

وأعربت عن شكرها لجميع السكان على مساعدتهم النشطة في البحث عن القرد الهارب والقبض عليه.

المصدر: "نوفوستي"