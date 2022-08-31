روحانية: روح الأميرة ديانا أنقذت حياة حفيدها آرتشي من حريق بغرفته

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية يوم الأربعاء أن وسيطة روحانية زعمت أن روح الأميرة ديانا أنقذت حفيدها آرتشي ابن الأمير هاري من حريق اندلع في غرفته.

وتعتقد الوسيطة الروحية ياسمين روز أندرسون أن الأميرة ديانا أنقذت حفيدها آرتشي من حريق في غرفة النوم كان من الممكن أن يكون مأساويا، بدفع مربية الأطفال لتغيير رأيها بشأن وقت قيلولته.

وأفادت ياسمين في تصريح لصحيفة "ديلي ستار": "لقد عرفت قبل حدوث ذلك.. كانت هناك تراقب آرتشي ولهذا السبب أخذته المربية إلى الطابق السفلي".

وأوضحت أن المربية تلقت دفعة بديهية من ديانا لتتحذ فكرة أخذ آرتشي معها إلى خارج الغرفة، مؤكدة أن الأميرة الراحلة دائما حول حفيدها تحميه.

وقالت الصحيفة إن دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، كشفت مؤخرا أن غرفة نوم ابنها آرتشي اشتعلت فيها النيران أثناء قيام العائلة بجولة في عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير هاري وميغان كانا وقت اندلاع الحريق حينها في جولة بدولة جنوب إفريقيا.

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية