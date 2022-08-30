مقابل 884 دولارا.. شركة إماراتية تشتري أغلى كيلوغرام قهوة إثيوبية

أفادت التقارير بأن شركة إماراتية اشترت أغلى كيلوغرام من أجود أنواع القهوة الإثيوبية في مزاد علني بقيمة 884 دولارا.

وتم بيع كيلوغرام القهوة مقابل 884 دولارا أمريكيا في مزاد علني.

وخضعت القهوة الفائزة في مسابقة كأس التميز الإثيوبي الثالثة يوم السبت في مزاد Alliance for Coffee Excellence هذا الأسبوع.

والقهوة التي سجلت أعلى النقاط في مسابقة كأس التميز تمكنت من الحصول على سعر قياسي من الشركة الإماراتية "مركز دبي للسلع المتعددة" مقابل 884 دولارا أمريكيا مقابل كيلوغرام من القهوة.

وقال منظمو كأس التميز في إثيوبيا: "هذا هو أعلى سعر تم تسجيله على الإطلاق لقهوة إثيوبية".

وحصلت ثلاثون نوعا من القهوة من أربع مناطق على درجة أعلى من 87 من قبل لجنة التحكيم الدولية، وفازت بكأس الامتياز السنوي.

واحتلت القهوة المعالجة بشكل طبيعي، والتي أنتجها المزارع الصغير لغسى بوتسا من إقليم سيداما في جنوب إثيوبيا، المرتبة الأولى حيث سجلت أعلى 90.69 نقطة.

المصدر: شبكة "فانا" الإثيوبية