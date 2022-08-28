مصر.. لافتة "حب واعتذار" في أحد الشوارع تثير الجدل

أثارت لافتة معلقة بشارع "الصباح" بمدينة بورسعيد في مصر تحمل كلمات "حب واعتذار" الكثير من الجدل.

وتم تداول اللافتة على مواقع التواصل الإجتماعي لتثير جدل المواطنين ورواد العالم الافتراضي، وكتب عليها بخط عريض: "أنا آسفة.. متزعلش مني، والله على عيني زعلك يكون مني، سامحني".

وكتب اسم "لولي" في أسفل اللافتة، واعتذار بجملة "ليت النوايا ترى".

وبعد ساعات من وجود اللافتة في الشارع، كشفت فتيات في الشارع نفسه أن مسؤولين من الحي أزالوها، ورجح الكثير أنه من المحتمل أن تكون دعاية لمحل تجاري كما حدث بعد نشر لافتة في وقت سابق.

ليت النوايا ترى.. فتاة تثير الجدل بلافتة اعتذار في شوارع بورسعيد https://t.co/xdRMd0Xh5y — صدى بورسعيد (@ghnam) August 28, 2022

ليت النوايا ترى.. فتاة تثير الجدل بلافتة اعتذار في شوارع بورسعيد#صدى_البلد#البلدhttps://t.co/88HAbjSIFk — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) August 28, 2022

المصدر: صدى البلد