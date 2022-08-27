شاهد.. بريطاني يحطم الرقم القياسي لأضيق ركنة موازية لسيارة كهربائية

سجل السائق البريطاني المحترف بول سويفت، رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في تحدي أضيق ركنة موازية بسيارة كهربائية.

وحطم الشائق المحترف الرقم القياسي خلال فعاليات معرض السيارات البريطاني الذي أقيم في مركز فارنبورو الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحسب تقرير مصور نشره موقع الموسوعة، فإن هذا التحدي يقيس براعة السائق في ركن السيارة في أصغر مساحة ممكنة بين سيارتين متوقفتين بموازاة خط أبيض على الرصيف، ويتم حسابه عبر طرح عددي لطول السيارة من مساحة الفراغ بين السيارتين.

وأوضح الموقع أن سويفت احتاج 3 ثوان فقط لركن سيارته في المكان المحدد، ليحقق رقما قياسيا جديدا يبلغ 30 سم.

وذكر الموقع أن هذا لم يكن الرقم القياسي الأول الذي سجله سويفت، حيث حكم السائق البريطاني الرقم للركن الموازي في اليوم الأول للمعرض حتى وصل إلى مسافة 35 سم.

وحاول سويفت تسجيل تحطيم رقمه القياسي السابق مرة أخرى في اليوم الرابع والأخير للمعرض (بين 18 و22 أغسطس) وبالفعل نجح وسجل 30 سم.

ووفق الموقع فإن سويفت الذي كان بطل سباق السيارات البريطاني 7 مرات، نجح في تحقيق رقم قياسي جديد في تحدي الدوران حول دراجة كهربائية وسجل 10 دورانات في الدقيقة.

ويرى سويفت أن القيادة بالنسبة له ليست مجرد مهنة ولكنها شغف وتقليد عائلي أيضا، حيث تعلم القيادة المثيرة من والده الأسطورة روس سويفت في سن السابعة، وفي سن 16 بدأ سويفت الابن المنافسة في رياضة السيارات وبدأ سلسلة مستمرة من النجاحات.

المصدر: وكالات