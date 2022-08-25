فتاة صغيرة تحقق حلمها وتتواصل مع محطة الفضاء الدولية باستخدام راديو "هام"

حققت طفلة صغيرة عمرها ثمانية أعوام حلمها عندما اتصل راديو والدها من نوع هام بمحطة الفضاء الدولية، مما سمح لها بإجراء محادثة لمدة 45 ثانية مع قائد SpaceX Crew-4 Kjell Lingren.

ورد رائد الفضاء على المكالمة قائلا:"مرحبا بكم في محطة الفضاء الدولية"، وقدمت الفتاة إيزابيلا باين نفسها وعمرها، ثم شكرت رواد الفضاء على "دخولهم الراديو والترحيب بها".

وقالت إيزابيلا :" شكرا لك، حلق بأمان''، وقام والدها مات باين، بمشاركة المقطع الصوتي حتى يسمعه العالم، وكان التبادل ممكنا بسبب هواية والدها في استخدام محطة راديو للتحدث مع مشغلين آخرين في جميع أنحاء العالم، لكن الأب وابنته قاما بهذا الاتصال الوحيد خارج الأرض.

ووقعت إيزابيلا باين في حب الفضاء لأول مرة عندما كانت تبلغ من العمر عامين فقط، والآن في سن الثامنة تحدثت مع رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال باين عند إجابته على سؤال على تويتر حول كيفية اتصال مذياعه بمحطة الفضاء الدولية: "إنها معرفة قليلة ولكنها في الغالب حظ محض".

وأردف :"هناك مجموعة محددة جدا من الظروف التي يمكنك فيها التحدث فعليا مع رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية وفي هذه المناسبة، اجتمع كل ذلك معا."

تظهر الصور الملتقطة لإيزابيلا بعد مكالمتها الفتاة الصغيرة مبتهجة.

وكتب رائد الفضاء ليجرين على "تويتر": "لقد استمتعت كثيرا باستخدام محطة راديو الهواة #ARISS # NA1SS علىSpace_Station للتحدث مع مشغلي راديو هام في جميع أنحاء العالم".

وأضاف:" لقد عملت (بشكل غير رسمي) محطات في جميع القارات! ولكن قد يكون هذا هو الاتصال المفضل لدي حتى الآن. شكرا إيزابيلا".

المصدر: ديلي ميل