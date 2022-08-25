كاميرا في مسجد بمصر ترصد لصا يسرق هاتفا أثناء سجود صاحبه

رصدت كاميرات المراقبة لحظة قيام لص بسرقه هاتف محمول، أثناء صلاة الظهر داخل مسجد أبو الهنا بمنطقة شبرا الخيمة في مصر.

ورصدت الكاميرات دخول شاب إلى المسجد، حيث انتظر سجود المصلين وسرق هاتف مواطن أثناء سجوده ثم فر مسرعا من المسجد.

وقال أحد شهود العيان إن الواقعة حدثت بمسجد أبو الهنا بمنطقة شبرا ثان الخيمة، أثناء أداء صلاة الظهر.

وأضاف شاهد العيان أن المسجد حدثت به عدة وقائع سرقة قبل ذلك، مما اضطر القائمين عليه لتركيب كاميرات مراقبة.

المصدر: القاهرة 24