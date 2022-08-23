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بالفيديو.. غرق يخت بطول 40 مترا قبالة سواحل إيطاليا

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بالفيديو.. غرق يخت بطول 40 مترا قبالة سواحل إيطاليا
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نشر خفر السواحل الإيطالي فيديو يظهر غرق يخت فاخر يبلغ طوله 40 مترا في مياه البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل البلاد.

وحسب المعلومات تمكن خفر السواحل من إنقاذ جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متن اليخت الذي كان متوجها من جاليبولي إلى ميلاتسو، أربعة ركاب وخمسة من أفراد الطاقم.

وقال مسؤولو خفر السواحل إن مؤخرة اليخت اختفت تحت الأمواج ووصلت المياه إلى سطحه. 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن القارب كان يحمل اسم "ساجا"، مبينة أن الحادث وقع ليل السبت على بعد 14.5 كيلومترا من الساحل الإيطالي.

وبعد تلقي نداء استغاثة، أرسل خفر السواحل زورق قطر لسحب السفينة المنكوبة إلى الميناء بأمان.

المصدر: NDTV

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