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مصر.. النائب هشام الجاهل يطالب بحظر "شنكورة وحنكورة"

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مصر.. النائب هشام الجاهل يطالب بحظر
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قال النائب المصري هشام الجاهل أنه طالب بحظر تسمية المواليد الجدد بأسماء يستنكرها المجتمع واصفا إياها بالشاذة مثل الأسامي الجديدة "شنكورة وحنكورة".

وقال النائب هشام الجاهل في تصريحات على قناة "ten"، مساء الاثنين، إنه قدم مشروع قانون يخص ساقطي القيد، نافيا أن يكون المشروع قد تضمن منع بعض الأسماء للمواليد الجدد.

وأوضح أنه طالب بحظر التسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى مثل الخالق والقدوس وسلطان السلاطين.

وقال أنه طالبت بحظر التسمية بأسماء شاذة مثل "شنكورة وحنكورة"، بوصفها أسماء تجلب لأصحابها السخرية والتنمر في فترة الكبر.

وأشار إلى أنه لم يذكر في مشروع القانون، أنه يطالب بحظر اسم أمير أو يارا أو كارما، مؤكدا: "لا أستطيع أن أطالب بمنع اسم بعينه.. لابد أن يكون هناك سبب للمنع من الأساس".

المصدر: صحيفة الشروق المصرية

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