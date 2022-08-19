السلطات الصحية في المملكة المتحدة: التوفير من فصل الثلاجة لا يستحق التسمم الغذائي!

حذرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة البريطانيين، مع ارتفاع فواتير الطاقة، أن إيقاف تشغيل الثلاجة لتوفير فواتير الكهرباء "يؤدي إلى خطر الإصابة بعدوى في الطعام".

والنتيجة هي التسمم الغذائي، مع تقلصات مفاجئة في المعدة، وإسهال، وقيء يمكن أن يهدد حياة كبار السن أو العجزة.

ويضيف التهديد من صنع الإنسان بالتسمم الغذائي إلى "التهديد الثلاثي" الهائل بالفعل الذي يرى وزير الصحة ستيف باركلي أنه يلوح في الأفق: ارتفاع تكاليف المعيشة، وموجة أخرى من حالات "كوفيد-19"، وعودة الإنفلونزا، والتي اختفت تماما العام الماضي بسبب استخدام معقمات اليد والأقنعة، وفقا للصحة العامة في إنجلترا.

وحذرت رئيسة وكالة الأمن الصحي دام جيني هاريز، أنه لا ينبغي للناس الاقتصاد في التبريد، أو محاولة توفير المال عن طريق إيقاف تشغيل السخانات خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الحصول على تدفئة كافية "جزء أساسي من صحتهم". ويجب على الناس تدفئة منازلهم إلى 18 درجة مئوية على الأقل في الشتاء وتعويض الفرق في الملابس الدافئة إذا لزم الأمر.

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واقترحت هاريز بدلا من العبث بالحرارة أو البرودة، أغلق التلفزيون أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وافصل تلك الموجودة في وضع الاستعداد. ولم تقدم المشورة لأولئك الذين انقطعت الكهرباء بسبب عدم الدفع.

وفي حين أنه ليس من الواضح عدد الأشخاص الفعليين الذين استسلموا للتسمم الغذائي بسبب النوايا الحسنة لفصل ثلاجاتهم، ادعى بنك كورنوال للطعام في مايو أن الأطفال كانوا يعانون من اضطراب في البطن بسبب قيام والديهم بسحب القابس لتوفير المال.

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 10.1٪ يوم الأربعاء، وهو أكبر ارتفاع له منذ 40 عاما. وتنخفض قيمة العملة بسرعة كبيرة بحيث انخفضت قيمة متوسط ​​شيك الراتب باستثناء المكافآت بنسبة 2.8٪ عن العام الماضي عند تعديلها وفقا للتضخم - وهو أسرع انخفاض منذ أن بدأت المملكة المتحدة في الاحتفاظ بالسجلات - ومؤشر أسعار المستهلك يرتفع بشكل أسرع من في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تصل فواتير الطاقة إلى 5500 جنيه إسترليني (6629 دولارًا) في أبريل. وارتفع متوسط ​​فاتورة الطاقة المنزلية بأكثر من 50٪ هذا العام وحده، وارتفعت أسعار الغاز مرة أخرى يوم الاثنين. وتتوقع شركة Auxilione للاستشارات في مجال الطاقة أن يدفع متوسط ​​الأسرة فاتورة سنوية قدرها 4650 جنيها إسترلينيا (4734 دولارا أمريكيا) اعتبارا من يناير و5456 جنيها إسترلينيا (5555 دولارا أمريكيا) اعتبارا من أبريل.

ووفقا لبعض الخبراء، فإن التكلفة العالية للطاقة باقية. وتقدر شركة سوق الطاقة Cornwall Insight أن الأسعار ستظل مرتفعة حتى عام 2030 على الأقل، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تغلق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وأن العديد من المحطات النووية تقترب من نهاية عمرها الافتراضي، في حين أن الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي يفرض على البلد للتنافس مع كل دولة أوروبية أخرى للحصول على الغاز الطبيعي من مكان آخر.

المصدر: RT