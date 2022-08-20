في خطوة مشوّقة.. مشاركة صور سيلفي من أعلى جبل في إفريقيا تصبح ممكنة للمتسلقين!

قامت الحكومة التنزانية بتركيب شبكة إنترنت ذات نطاق عريض لخدمة جبل كليمنجارو، الذي يضم أعلى قمة في القارة الإفريقية، ويمتد اتصال إنترنت عالي السرعة بآلاف الأمتار فوق سطح البحر.

وكشفت مؤسسة الاتصالات التنزانية الحكومية عن هذه الخطوة يوم الثلاثاء، حيث أعلن وزير الإعلام نابي نويي أن الإنترنت أصبح متاحا الآن حتى على "سطح إفريقيا".

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وأضاف نويي في رسالة متابعة احتفالا بالحدث: "استمتع بالإنترنت السريع اليوم على كليمنجارو".

ومع ذروة أوهورو التي يبلغ ارتفاعها حوالي 5880 مترا (19290 قدما)، يعد الجبل أطول جبل في إفريقيا، ويستضيف الآن معدات النطاق العريض على ارتفاع 3720 مترا (12200 قدما)، بالقرب من معسكر Horombo Huts على الطريق المؤدي إلى القمة.

ومضى نويي يقول إنه من المتوقع أن يتم توصيل قمة الجبل بالإنترنت في وقت ما بحلول نهاية عام 2022، لكن لم يُحدد متى بالضبط.

ويعد كليمنجارو نقطة جذب سياحية رئيسية لتنزانيا، حيث يقدر عدد الأشخاص الذين يحاولون تسلقه كل عام بحوالي 35000 شخص، وفقا لـAFP، وعدد من المنافذ الأخرى.

المصدر: RT