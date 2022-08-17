رجل ثمل يسرق سحلية نادرة من حديقة حيوانات لينينغراد ليهديها لزوجته

كشفت ممثلة حديقة حيوان لينينغراد، عن سرقة سحلية "أكانثوصور ناتالي" النادرة من الحديقة يوم الجمعة الماضي.

وقالت: "كما رأينا في لقطات كاميرات المراقبة، فتح رجل مجهول حظيرة الزواحف وسحب الأكانثوصور ووضعه في كيس".

ووفقا لها، تنتمي السحلية المسروقة إلى جنس Acanthosaura nataliae، ويبلغ طولها حوالي 25 سم.

ووفق الخدمة الصحفية لحديقة الحيوان، "تم تقديم بلاغ إلى الشرطة على الفور، بمجرد أن أدركنا حدوث السرقة".

وقالت الخدمة الصحفية "نجري الآن عملية تفتيش وفي المستقبل سنحاول ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

ووفقا للمديرية الرئيسية الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية، تم اعتقال المشتبه به في سرقة الحيوان، إلا أن الأكانثوصور كان قد توفي للأسف. وبحسب المعلومات الأولية، في وقت السرقة، كان الرجل في حالة سكر، وخطط لإهداء السحلية لزوجته.

وعثرت الشرطة على السحلية تحت نوافذ شقة المشتبه به. وبحسب قوله، سقطت السحلية من النافذة في الطابق الثاني عشر وماتت".

المصدر: نوفوستي