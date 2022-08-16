ما الذي يجذب كلا من الأطفال والبالغين عند مشاهدة التلفاز؟

كشفت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، أن ما يلفت انتباهنا إلى الوجوه في مقاطع الفيديو يتغير مع تقدم العمر، ويختلف بين الرضع والأطفال والبالغين.

قام أستاذ علم النفس جون إم فرانشاك وأحد أعضاء فريقه كيلان كادوكا بالتحقيق في اثنين من الإشارات المرئية أثناء مشاهدة الوسائط: وهي بروز الوجه، الدرجة التي يبرز بها الوجه من المشهد المحيط، بغض النظر عن مكان الوجه في المشهد، وتوسيط الوجه.

اقترح عمل سابق لعلماء النفس أن الانتباه إلى المناطق البارزة في المشهد يتناقص مع تقدم العمر، لكن فرانشاك وكادوكا فوجئا بعدم العثور على مثل هذا التغيير عند الاختبار على طول الطريق من ستة أشهر إلى الشباب.

قال فرانشاك: "وجدنا أن ما يتطور مع تقدم العمر هو كيفية استخدام المراقبين للتركيز كإشارة، ينظر البالغون إلى الوجوه المتمركزة في الشاشة على الأرجح لأنهم تعلموا مع تقدم العمر أن مخرجي التلفزيون يعرضون لنا شخصيات مهمة متمركزة في العرض، من المرجح أن ينظر الأطفال الرضع إلى الوجوه المتمركزة في المنتصف والوجوه الموجودة على حافة الشاشة، ولكن مع تقدم العمر يزداد دور التمركز، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم ما يدفع إلى ظهور التمركز كإشارة إلى مظهر الوجه. "

شارك تسعة وسبعون طفلاً و 20 بالغا في الدراسة، عُرض على كل منهم مقطعي "شارع سمسم" ، ومقطعي فيديو موسيقيين، ومقطع من عرض علمي للأطفال.

احتوى كل مقطع على مجموعة متنوعة من الوجوه، استخدم الباحثون بيانات حركة العين للمشاركين لتحديد تأثير البروز والتركيز كإشارات للبحث عن الوجه وما إذا كان تأثير تلك الإشارات يتغير مع تقدم العمر.

التطبيقات

إن فهم ما يؤثر على الانتباه إلى الوجوه في وسائط الفيديو له العديد من التطبيقات، يكون البالغون أكثر حساسية لأنواع مختلفة من المعلومات حول الوجوه في البرامج التلفزيونية مقارنة بالرضع، مع ما يترتب على ذلك من آثار على تعليم الأطفال التلفزيوني وعلى تطوير تقنيات لتشخيص اضطراب طيف التوحد، أو ASD.

يتعلم البالغون، الذين يشاهدون عادة التلفزيون كثيرا، ما هو تقليدي في التلفزيون: الأشخاص المهمون متمركزون في العرض، وتهدف لقطات الكاميرا إلى تركيز الانتباه على ما هو مهم، و بحسب فرانشاك قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتعلم الأطفال هذه الاتفاقية.

وقال "لقد أظهرت العديد من الدراسات أن الرضع والأطفال الصغار قد يعانون للتعلم من التلفزيون، يحاول منشئو البرامج التليفزيونية التعليمية للأطفال اكتشاف كيفية تحسين تعلم الأطفال، ويمكن أن تساعد معرفة الأشكال التي تشكل مكان ظهور الأشخاص في تصميم تلفزيون الأطفال بشكل أكثر فاعلية، على سبيل المثال معرفة أن الأطفال الرضع والأطفال ينظرون في كثير من الأحيان إلى الوجه البارز، من تلفزيون الأطفال يمكن أن تجعل الشخصية الرئيسية أكثر بروزا ولا تركز على تركيز الوجه".

آثار الدراسة على بحوث التوحد

قال فرانشاك:"لقد اهتم الأطباء أيضا باهتمام الناس بالوجوه كمؤشر حيوي للتوحد، لقد ثبت أن الأشخاص المصابين بالتوحد ينظرون بشكل أقل إلى الوجوه في الشاشات مقارنة بالمشاركين ذوي النمط العصبي، ومعرفة كيف أن التركيز على الوجه يشكل السلوك وكيف يتغير مع تقدم العمر يمكن أن يكون مهما لتصميم اختبارات تشخيصية أفضل".

وفقا لفرانشاك فإن تحديد مدى اعتماد التوجيه على الوجوه على بروز الوجه والتركيز وما إذا كان التوجيه بناء على تلك السمات يتغير مع تقدم العمر، وسيساعد في تحديد خصائص محفزات الوجه التي يجب التحكم فيها في الاختبار التشخيصي.

قال كادوكا أحد المؤلفين المشاركين: "لقد جعلتنا تجاربنا في مشاهدة التلفزيون جيدا بارعين في اختيار المكان المهم الذي يجب أن ننظر إليه، ولا ندرك حتى ما نفعله، حتى لو كان هناك الكثير مما يحدث في المشهد، فإن تجاربنا السابقة منحتنا اختصارات وتحيزات تساعدنا في التركيز على المكان الذي نبحث فيه."

وقال فرانشاك: "توقعنا أن الأطفال الأكبر سنا سيظهرون دفعة للتعلم إذا كانت الشخصيات المركزية تنقل معلومات مهمة، نحن نخطط لاختبار هذا".

المصدر: ميديكال إكسبريس