مراوح للكلاب والقطط للتغلب على الحرارة العالية في اليابان

تعاونت مصممة ملابس في طوكيو مع أطباء بيطريين على تصميم مروحة يمكن للحيوانات الأليفة ارتداؤها، لجذب أصحاب الكلاب والقطط ممن يريدون التخفيف على حيواناتهم في الصيف الحار في اليابان.



ويتكون الجهاز من مروحة تعمل بالبطارية متصلة بملابس شبكية وتنفخ الهواء حول جسم الحيوان.

وتقول راي أوزاوا، رئيسة شركة سويت مومي لصناعة ملابس الأمومة، إنها كانت متحمسة لصنع المروحة بعد أن شاهدت كلبها الأليف منهكا بسبب حرارة الصيف الحارقة، بعد انتهاء موسم الأمطار في طوكيو في أواخر يونيو، عانت العاصمة اليابانية من أطول موجة حر مسجلة مع درجات حرارة وصلت إلى 35 درجة مئوية لمدة 9 أيام.

وقالت مامي كوماموتو، 48 عاما، وهي تملك كلبًا صغيرًا: "عادة ما استخدم أكياس الثلج الجاف لإبقاء الكلب باردا، لكنني أعتقد أنه من الأسهل أن آخذ كلبي في نزهة إذا كانت لدينا هذه المروحة"،

وقال أوزاوا إن الجهاز ظهر لأول مرة في أوائل يوليو، وتلقت الشركة حوالي 100 طلب للمنتج، وتأتي المروحة بـ5 أحجام مختلفة ويبلغ سعرها 74 دولارا.

المصدر: (NBC News)