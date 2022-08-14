تحطم طائرة قديمة ومقتل طيارها خلال استعراض جوي في التشيك

تحطمت طائرة من الجيل القديم بعد سقوطها على أحد المنازل وقتل طيارها، خلال استعراض جوي في معرض دولي ينظم في مدينة خيب بجمهورية التشيك.

بحسب إفادة ممثل خدمة الإسعاف راديك جيس لوكالة نوفوستي فإن "الحادث نجم عن حالة طارئة وسقوط الطائرة نجم عنه إصابة طيارها بجروح بالغة، ولم يتمكن الأطباء من مساعدته، وتوفي على الفور".

ونتيجة للحادث، أصيب أحد المتفرجين، وهو يتلقى المساعدة الطبية.

يشار إلى أن الطائرة من طراز "هوكر"، وكانت الأخيرة من هذا النموذج.

وفي يوليو الماضي، أفيد بأن طائرة من نفس النوع تحطمت غربي مدينة كافالا في شرق اليونان.

المصدر: RT