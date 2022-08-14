الحظ يبتسم لشاب مرتين ويفوز بـ 100 ألف دولار

ابتسم الحظ لشاب أمريكي في يوم احتفاله بذكرى زواجه الثاني حيث فاز بجائزة يانصيب تبلغ 100 ألف دولار وأصبحت الفرحة فرحتين.

وكان الرجل المحظوظ يحتفل هو وزوجته بعيد زواجهما على الشاطئ، في ولاية كارولينا حيث اشترى كينيث سميث، 33 عاما، من جرينسبورو بولاية نورث كارولينا، تذكرة يانصيب قابلة للخدش من محطة وقود في كالاباش.

وقال إنه ذهب إلى هذا المتجر المحدد واشترى تذكرة يانصيب بناء على توصية أحد الأصدقاء وقد حالفه الحظ بالفوز بالجائزة الكبرى.

وأضاف سميث في بيان وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست": "لم نكن لنتعرف على الأمر لولا وجوده".

وصرخ الفائز: "لطالما تخيلت الفوز بجائزة كبيرة في اليانصيب".

وسميث، عامل عقارات، كان في منطقة كالاباش مع زوجته برفقة بعض أصدقائهم وأفراد عائلاتهم للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لزواجهما، وبعد أن فاز سميث بجائزة 100000 دولار، أخبر NC Education Lottery أنه أخذ الجميع لتناول الإفطار.

وأخبر سميث مجموعة اليانصيب أنه يخطط لاستخدام مكاسبه التي انتهى بها الأمر بمبلغ 71016 دولارا بعد الضرائب، لتحسين المنزل وتشييد مكان لجروه الجديد، وهو كلب ألماني يبلغ من العمر 9 أسابيع.

Celebrating a wedding anniversary at the beach led Kenneth Smith of #Greensboro to a $100,000 scratch-off prize! His $100 Million Mega Cash ticket was from Calabash Food and Fuel on Beach Drive Southwest in #Calabash. Congratulations, Kenneth! #NCLotteryhttps://t.co/91ZC2EhUr1pic.twitter.com/Yx1zj4KFKw — NC Education Lottery (@nclottery) August 8, 2022

المصدر: "نيويورك بوست"