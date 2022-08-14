صورة "للأمير الوالد" تحت المطر تثير تفاعلا واسعا على تويتر

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع صورة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والذي بات يعرف باسم "الأمير الوالد" تحت المطر.

والشيخ حمد بن خليفة بات يعرف باسم "الأمير الوالد" في أعقاب إعلانه تسليم مقاليد الحكم لولي عهده (حينها) الشيخ تميم بن حمد يوم 25 يونيو 2013، إذ أصدر تميم بن حمد حينها قرارا أميريا بأن يكون اللقب الرسمي للأمير السابق للبلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "صاحب السمو الأمير الوالد".

حظ المطر اللي استصب فوق متنك

اختاره الله في المكان المناسب 🤍 🌧 pic.twitter.com/xjeOWys2KI — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 13, 2022

من أجمل الصور اللي شفتها ا اليوم..

سمو الأمير الوالد و المطر..🇶🇦🌨 pic.twitter.com/2pqAerSmIT — علي الفضاله (@Q_Fadala) August 13, 2022

عسى ربي يطول في عمر سمو الامير الوالد ويحفظه من كل شر￼♥️🇶🇦♥️ pic.twitter.com/tLDU9voiiF — بوحسن (@bwhsn34181572) August 14, 2022

يامرحبا بـ الامير اللي عشقناه ):

اللي علومة على الطولات بحتة '

'

من كثر مانعشقه ونحب روياه

حتى المطر غار منّا وطاح تحتة

'

✍🏻 ❤️🇶🇦

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#سمو_الامير_الوالدpic.twitter.com/jbv0Yrkvf4 — حسن بن عشيقه الراشدي🇶🇦 (@qtr10110) August 13, 2022

المصدر: RT