صورة "للأمير الوالد" تحت المطر تثير تفاعلا واسعا على تويتر
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع صورة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والذي بات يعرف باسم "الأمير الوالد" تحت المطر.
والشيخ حمد بن خليفة بات يعرف باسم "الأمير الوالد" في أعقاب إعلانه تسليم مقاليد الحكم لولي عهده (حينها) الشيخ تميم بن حمد يوم 25 يونيو 2013، إذ أصدر تميم بن حمد حينها قرارا أميريا بأن يكون اللقب الرسمي للأمير السابق للبلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "صاحب السمو الأمير الوالد".
حظ المطر اللي استصب فوق متنك— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 13, 2022
اختاره الله في المكان المناسب 🤍 🌧 pic.twitter.com/xjeOWys2KI
August 13, 2022
من أجمل الصور اللي شفتها ا اليوم..— علي الفضاله (@Q_Fadala) August 13, 2022
سمو الأمير الوالد و المطر..🇶🇦🌨 pic.twitter.com/2pqAerSmIT
عسى ربي يطول في عمر سمو الامير الوالد ويحفظه من كل شر￼♥️🇶🇦♥️ pic.twitter.com/tLDU9voiiF— بوحسن (@bwhsn34181572) August 14, 2022
الله يدوم هالضحكه 🤍#الامير_الوالدpic.twitter.com/Th7M0RAkoQ— فطامي بنت خالـد ..🕊 (@FatamiAlDosari) August 13, 2022
يامرحبا بـ الامير اللي عشقناه ):— حسن بن عشيقه الراشدي🇶🇦 (@qtr10110) August 13, 2022
اللي علومة على الطولات بحتة '
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من كثر مانعشقه ونحب روياه
حتى المطر غار منّا وطاح تحتة
'
✍🏻 ❤️🇶🇦
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#سمو_الامير_الوالدpic.twitter.com/jbv0Yrkvf4
المصدر: RT