 
مباشر

صورة "للأمير الوالد" تحت المطر تثير تفاعلا واسعا على تويتر

متفرقات

صورة
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tluz

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع صورة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والذي بات يعرف باسم "الأمير الوالد" تحت المطر.

والشيخ حمد بن خليفة بات يعرف باسم "الأمير الوالد" في أعقاب إعلانه تسليم مقاليد الحكم لولي عهده (حينها) الشيخ تميم بن حمد يوم 25 يونيو 2013، إذ أصدر تميم بن حمد حينها قرارا أميريا بأن يكون اللقب الرسمي للأمير السابق للبلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "صاحب السمو الأمير الوالد".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا