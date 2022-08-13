نفوق أكثر من 150 نسرا مهددة بالانقراض في بوتسوانا وجنوب إفريقيا

أفاد حماة البيئة بأن نحو 150 نسرا من الأنواع المهددة بالانقراض نفقت بسبب التسمم في حادثتين منفصلتين سجلتا في بوتسوانا، وجنوب إفريقيا.

وحذر هؤلاء من أن قتل هذه الأنواع يقربها خطوة من الانقراض.

ويعتبر تسميم النسور أمرا شائعا في جنوب إفريقيا الغني بالحيوانات البرية، إذ يستهدف الصيادون هذا النوع لأنّه يلفت الانتباه إلى ممارساتهم غير المشروعة، كما أن رؤوس النسور تستخدم في الطب التقليدي، حسبما تؤكده المجموعات المدافعة عن حقوق الحيوانات البرية.

وضمن الحوادث المسجلة أخيرا، عثر الجمعة على أكثر من 50 نسرا أبيض الظهر نافقا في منطقة تشوبيب شمال بوتسوانا، بعد أن عثر يوم الخميس على حوالي 100 نسر آخر نافقا في متنزه كروغر الوطني في جنوب إفريقيا، على ما أعلنته مجموعة "فولبرو" لحماية النسور.

وأوضح مؤسس "فولبرو"، كيري وولتر، أن النسور نفقت في المنطقتين نتيجة أكلها جيف جواميس، تبين أنها مسمّمة.

وقال وولتر لوكالة فرانس برس "إن مرورنا حاليا في موسم تكاثر النسور يجعل الأمر يزداد سوءا"، موضحا أن الصغار منها لن تعيش من دون والديها.

وأعلن مسؤولو المتنزه في جنوب إفريقيا أنهم فتحوا تحقيقا في الحادثة، مشيرين إلى أن بعض الجيف بدت مبتورة لسرقة أجزاء منها.

وقال يولان فريدمان رئيس مجموعة "إنداينغرد وايلدلايف تراست" لحماية النسور في بيان تناول فيه حادثة نفوق النسور في متنزه كروغر "نظرا إلى وضع النسور الحرج، فمن شأن تعرضها للتسمم على نطاق كبير أن يفاقم خطر تعرضها للانقراض".

ويصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة النسور البيض الظهور ضمن الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض، على لائحته الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض.

جدير بالذكر أنه تم العثور على جيفة 537 نسرا سنة 2019 في محمية تشوبي نفقت نتيجة أكلها جيف 3 فيلة قتلها صيادون، في حادثة تعد من أبرز الحوادث المسجلة خلال السنوات الأخيرة في بوتسوانا.

المصدر: أ ف ب