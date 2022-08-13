تحضير أكبر شطيرة في مقاطعة لينينغراد غربي روسيا (فيديو + صور)

أعلن في مقاطعة ليننغراد شمال غربي روسيا عن إعداد شطيرة يزيد طولها عن 47 مترا، في إطار مسابقة "حرث الأرض الروسية".

وحسب التقارير الإعلامية "أعدت الشطيرة بطول 47 مترا و95 سنتيمترا".

وقال أوليغ مالاشينكو حاكم المقاطعة: "طول الشطيرة المعلن عنه لم يكن عشوائيا فالعدد 47 يأتي تكريما لمنطقتنا والعاملين فيها، و95 هو عمر مقاطعتنا في هذا العام".

وتم تحضير مكونات الشطيرة من قبل المزارعين الذين قدموا الطماطم والخضروات ولحم الضأن والبقر المفروم والأسماك.

كما تم في المسابقة إعداد خبز فرنسي بطول 1.2 متر بواسطة منتجي الخبز في لينينغراد.

المصدر: نوفوستي