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مصرع 4 أشقاء صعقا بالكهرباء في مصر

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مصرع 4 أشقاء صعقا بالكهرباء في مصر
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لقي 4 أشقاء مصرعهم صعقا بالكهرباء بعزبة الزقمي باطسا في محافظة الفيوم المصرية، إثر سقوط سلك كهربائي في مياه الري خلال قيامهم بري أرضهم الزراعية.

وبحسب موقع المصري اليوم، "سقط سلك كهرباء في مياه الري أثناء تواجد أحدهم وعندما صعقه التيار الكهربائي استغاث بأشقائه فأسرعوا إليه لإنقاذه ليلقوا مصرعهم جميعا صعقا بالكهرباء".

وتم نقل الجثث إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصدر: المصري اليوم  

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