لأول مرة.. أجمل فراشة في العالم تظهر في مقاطعة هوبي الصينية (صور)

ظهرت الفراشة الذهبية Troides aeacus المعروفة بـ"أجمل فراشة في العالم" لأول مرة في غابات شنونغجيا بمقاطعة هوبي بالصين.

وتعتبر الفراشة Troides aeacus واحدة من أكثر الفراشات زينة، وهي نوع مسجل حديثا في منطقة شينونغجيا.

ووفقا لما ذكره وو قانغ الأستاذ المشارك في كلية علوم وتكنولوجيا النبات بجامعة هواتشونغ الزراعية، الذي اكتشف الفراشة، فقد تم تدمير البيئة المعيشية للفراشة Troides aeacus بشكل مستمر نظرا لتوسع الأنشطة البشرية، مما تسبب في مواجهة خطر الانقراض.

وتعتبر آثار الأنشطة البشرية القليلة والبيئة الطبيعية الجيدة في منطقة غابات شنونغجيا عاملا مهما لاكتشاف الفراشة Troides aeacus.

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أجمل #فراشة 🦋في العالم تظهر لأول مرة في شنونغجيا ، هوبيhttps://t.co/EXx7Qd59jLpic.twitter.com/HxRCL5xo0C — صحيفة الشعب اليومية أونلاين بالعربية (@PeopleArabic) August 12, 2022

المصدر: صحيفة "الشعب أونلاين" الصينية