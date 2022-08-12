مصر.. الأمين العام للأعلى للآثار: حريق حديقة قلعة صلاح الدين لم يضرّ بالآثار

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفي وزيري، أن الحريق الذي اندلع في الحديقة المجاورة لقلعة صلاح الدين الأيوبي، لم يتسبب بأضرار من الناحية الأثرية.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن وزيري أن "حريقا هائلا نشب بمجوعة أشجار في الحديقة المجاورة للقلعة، وبالتحديد أمام مدخل المقطم من اتجاه صلاح سالم".

وأضاف أن ، قوات الحماية المدنية في القاهرة أرسلت 3 سيارات أطفاء وسيارة إسعاف، وتم فرض حزام أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده.

وكانت إدارة قلعة صلاح الدين أعلنت في وقت سابق، مواعيد العمل الجديدة وأسعار تذاكر الزيارة لقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

المصدر: "القاهرة 24"