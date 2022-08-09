جو بايدن في معركة مع سترته!

أظهرت لقطات للرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته، جيل، أنه لا يعاني فقط من صعوبات في لم الأفكار المبعثرة والحديث المتزن، بل وفي الحركة أيضا حيث لم يستطع ارتداء سترته إلا بمساعدة جيل.

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ويظهر في المشهد أن بايدن وزوجته قد نزلا لتوهما من المروحية الرئاسية، وفيما كانا يتحدثان، حاول الرئيس الأمريكي ارتداء سترته ولم يتسن له ذلك، فتدخلت جيل وساعدته في إدخال يده الثانية في المكان المناسب، وعلى وجهها ابتسامة المتعود على مثل هذه المواقف.

ولم تنته متاعب جو بايدن في هذه المناسبة عند هذا الحد، حيث كانت ريح قوية تهب في تلك اللحظات، وكانت نظارته أثناء "عراكه" مع سترته قد تزحزحت من مكانها. وما أن استقرت السترة في مكانها وحلت المشكاة حتى سقطت النظارة وهوت على الأرض، وانحنى بايدن في مشقة لالتقاطها.

المصدر: RT