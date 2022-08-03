الأردن .. استبدال عقوبة سارق سجائر وقهوة بالعمل في الزراعة

نجا مدان بالاشتراك بسرقة دخان وقهوة في الأردن من عقوبة السجن، بعد استبدال محكمة جنايات عمان العقوبة بالعمل في مشتل حرجي تابع لوزارة الزراعة لمدة 50 ساعة.

وفي التفاصيل، فقد نجا المدان بسرقة 20 كروز دخان و5 كيلو غرامات قهوة من أحد المحلات، من الأشغال المؤقتة لمدة 648 ساعة والتي تمتد 3 سنوات، واستبدلتها محكمة جنايات عمان ببديل العقوبات السالبة للحرية، وهي أن يعمل دون أجر لمدة 50 ساعة في مشتل حرجي تابعة لوزارة الزراعة في إحدى المحافظات.

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه في الأردن لمرتكبي الجنايات بعد صدور قانون رقم 10 لسنة 2022 وهو القانون المعدل لقانون العقوبات الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من 24 يونيو الماضي، وأتاح للمحكمة استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية في الجنايات الواقعة على الأموال ولغير المكررين بالمعنى القانوني بعد أن كانت لا تشمل سابقًا سوى الجنح.

وقالت المحكمة في نصر قرارها إن "المدان شاب وفي مقتبل العمر ومتزوج ومعيل لأسرته ولم يثبت ارتكابه تكرار الجرائم بالمعنى القانوني، وبالنظر إلى تفاهة المسروقات الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية والتي بناء عليها قررت المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها من الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه قبل 8 أشهر".

وأضافت أنه "بالنظر إلى الحالة الاجتماعية والمعيشية للمدان فقد قررت إبدال عقوبة الحبس المحكوم بها بإحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية وذلك بإلزامه بالخدمة الاجتماعية من خلال القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لدى إحدى مديريات الزراعة للعمل في مشاتلها الحرجية ولمدة 50 ساعة".

وقرَّرت المحكمة الإفراج عن المدان فورا ما لم يكن موقوفا أو مطلوبا أو محكوما لداع آخر، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

المصدر: "خبرني"