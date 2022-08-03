العثور على أفعى ضخمة أمام باب مطعم "ماكونالدز" في بريطانيا

عثر عمال أحد فروع مطعم "ماكدونالدز" في بريطانيا على أفعى ضخمة أمام المطعم، مما أصاب رواده بحالة من الخوف والذعر.

وحسب وسائل إعلامية بريطانية، وجد العاملون بالمطعم الأفعى التي يبلغ طولها حوالي 5 أقدام، مختبئة خارج المطعم، وكانت مصابة بجروح شديدة مما دفع عمال المطعم لإنقاذها رغم خطورتها.

وقام العاملون بتسليم الأفعى التي توجد عادة في الغابات الاستوائية المطيرة في أمريكا الوسطى والجنوبية، إلى الجمعية الملكية للرفق بالحيوان.

وقالت هانا نيكسون، المفتشة بالجمعية إن "الأفعى من المحتمل أن تكون من الزواحف الأليفة، لأن هذه الأنواع من الثعابين لا يعيش عادة في ظروف الطقس في المملكة المتحدة"، مبينة أنه "حين تم العثور على الأفعى كانت مصابة بجروح جراء دخولها في صراع مع أحد الكائنات الأخرى، لذا اضطرت لتختبئ حتى لا تتعرض للخطر مجددا".

وأوضحت أن العديد من مالكي الثعابين يخرجونها عادة في الصيف، مشددة على أنه في حين أن ضوء الشمس مفيد للزواحف، إلا أنه يجب على المالكين التأكد من أن حيواناتهم آمنة ويمكن لها أن تتحرك بسرعة في الأيام الحارة.

المصدر: "الميرور"