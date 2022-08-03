شركة كندية تطلب موظفا لتذوق الحلوى براتب 100 ألف دولار كندي سنويا (صورة)

أعلنت شركة "كاندي فنهاوس" أكبر متجر للحلوى عبر الإنترنت ومقرها في تورونتو في كندا، عن سعيها لتعيين مدير لتذوق الحلوى براتب قدره 100 ألف دولار كندي سنويا (78 ألف دولار أمريكي).

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن المسؤول عن تذوق الحلوى سيكون مسؤولا عن اختبار التذوق لأكثر من 3500 نوع مختلف من الحلوى شهريا.

ووفقا لبيان الشركة، هناك شروط للتقدم للوظيفة يجب أن يكون الشخص مقيما في أميركا الشمالية ولا يقل عمره عن خمس سنوات.

وتمنح الشركة تسهيلات عديدة لشغل الوظيفة، إذ لا تشترط العمل من مقر الشركة في أونتاريو، بل بإمكان شاغل الوظيفة العمل عن بُعد أو من مكاتب "كاندي فن هاوس" في عموم كندا أو في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأوضحت "كاندي فنهاوس" أنها تبحث عن مسؤول حلويات رئيسي متحمس، وليست لديه حساسية من الطعام ولديه براعم تذوق ذهبية.

ولن يضطر المرشح للوظيفة للقلق بشأن التسوس أيضا، وذلك لأن الشركة ستوفر رعاية أسنان شاملة.

ولدى الراغبين في شغل الوظيفة مهلة حتى الـ31 من أغسطس الجاري، دون اشتراط أي خبرة سابقة، حسب ما أكد إعلان الشركة الكندية.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية