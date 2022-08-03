اكتشاف كنز حطام سفينة أسطورية مخبأة تحت أسماك القرش لمدة 350 عاما في الباهاما

كشف الغواصون عن كنوز جديدة من حطام سفينة أسطورية تعود للقرن السابع عشر كانت مخبأة تحت المياه المليئة بأسماك القرش في جزر الباهاما لمدة 350 عاما.

كانت نوسترا سينورا دي لاس مارافيلاس "سيدة العجائب"عبارة عن سفينة غاليون إسبانية ذات طابقين غرقت قبالة بنك باهاما الصغير في شمال جزر الباهاما في 4 يناير 1656.

تم إنقاذ غالبية كنزها ما يقدر بنحو 3.5 مليون قطعة من ثمانية، بين عامي 1656 وأوائل التسعينيات لكن الجهود الأخيرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة كشفت عن قطع أثرية على السفينة لم يتم لمسها منذ غرقها.

يشتمل الكنز على أواني زيتون إسبانية، وبورسلين صيني، وحديد، وعملات ذهبية وفضية، بالإضافة إلى مقبض سيف فضي للجندي دون مارتن دي أراندا إي غوسمان.

كما تم إنقاذ ثلاث سلاسل ذهبية، بالإضافة إلى أربع قلادات يرتديها أعضاء جماعة سانتياغو المقدسة، وهي فرقة دينية من الفرسان تنشط بعمق في التجارة البحرية الإسبانية.

وسيتم عرض كل هذه الاكتشافات الفريدة من نوعها بين ثلاثة ملايين حطام سفينة في العالم في متحف جديد في جزر الباهاما لأول مرة في الأسبوع المقبل.

في عام 1654 كانت تعمل بصفتها نائب القائد في أسطول Tierra Firme (البر الرئيسي) عندما غرقت، وكانت تحمل "الكنز" إلى إشبيلية، كضريبة ملكية وممتلكات خاصة.

كانت مارافيلاس غير عادية لأنها كانت تنقل شحنة مزدوجة، شحنتها الخاصة من الفضة وكذلك الفضة التي تم انتشالها من حطام سفينة Jesús María de la Limpia Concepción التي كان من المفترض أن تزود أسطول 1654 لكنها غرقت قبالة الإكوادور في أكتوبر 1654.

بالقرب من منتصف ليل الرابع من يناير عام 1656، اصطدمت مارافيلاس ورائدتها نويسترا سينورا دي لا كونسبسيون.

انكسرت ألواحه بين قمة خط الماء والحواجز، في أقل من 30 دقيقة بعد الاصطدام، وضربت مارافيلاس بعنف الشعاب المرجانية وغرقت، وتوفي حوالي 600 من بين 650 شخصا كانوا على متنها.

قال كارل ألين ، مؤسس شركة Allen Exploration ، التي قادت الرحلات الاستكشافية الأخيرة: "تعد مارافيلاس جزءا مبدعا من التاريخ البحري لجزر الباهاما، ويسعدنا الحصول على ترخيص من حكومة جزر الباهاما لاستكشاف مارافيلاس علميا ومشاركة عجائبها مع الجميع في أول متحف بحري في جزر الباهاما."

كانت سفينة مارافيلاس أو"سيدة العجائب" التي تزن 891 طنا جزءا من أسطول Tierra Firme (البر الرئيسي)، المتوجهة إلى إسبانيا من هافانا كوبا، محملة بشحنات ملكية وخاصة.

تم نقل الحطام بسرعة بعد غرقه في يناير 1656، وبحلول يوليو 1658، أظهرت السجلات الإسبانية أن الحطام دُفن بالكامل تحت الرمال.

حاول العديد من المنقذين الإسبان والإنجليز والفرنسيين والهولنديين والباهاميين والأمريكيين في وقت لاحق استعادة الحطام والكنوز الموجودة بداخله لكنهم لم يحققوا نجاحا يذكر.

في العصر الحديث ، أعاد روبرت ماركس اكتشافها في عام 1972 الذي أنقذ بقاياها بشدة، تم إنقاذ المزيد من البقايا من قبل هربرت همفريز بين عامي 1986 وأوائل التسعينيات، ولكن وفقا لألين إكسبلوريشن ، تم "قصف ما تبقى من السفينة".

المصدر: يديلي ميل