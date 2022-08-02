ولادة ناجحة على متن إحدى طائرات الخطوط الكويتية (صورة)

تعامل طاقم إحدى طائرات الخطوط الكويتية مع حالة طارئة، حيث شهدت الرحلة حالة ولادة على متنها.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن عمل الطاقم تعامل مع الحالة باحترافية وخبرة حتى وضعت الأم طفلها بسلامة.

وكانت الطائرة متجهة من مطار الكويت الدولي إلى الفلبين، حين فاجأ المخاض امرأة فلبينية، ليسارع طاقم الطائرة بكل اقتدار إلى مساعدتها وتوفير المتطلبات اللازمة، وتتوّج العملية بالنجاح، حيث وضعت المرأة طفلا بكامل صحته.

وأثنى الركاب على سرعة طاقم الرحلة في التعامل مع الحالة الطارئة، بكل احترافية ومهنية، ما يبين مدى الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها أفراد "الطائر الأزرق" واستعداداتهم للحالات المفاجئة.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية