أستراليا تغرم مسافرا إندونيسيا 2000 دولار بسبب شطيرتي لحم (صورة)

فرضت السلطات الأسترالية غرامة بقيمة حوالي 2000 دولار على مسافر من إندونيسيا بعدما عثر حرس الحدود على سندويشتي "ماكمافن" وشطيرة أخرى في حقيبة ظهره.

وكشف كلب التفتيش الأمني الحيوي المأكولات في الحقيبة في مطار داروين، متسببا بفرض غرامة عالية على صاحبها، وفق ما كشف مسؤولون الاثنين.

وتضاهي هذه الغرامة بقيمتها البالغة 2664 دولارا أستراليا ثمن 567 شطيرة "ماكمافن" في سيدني أو كلفة عدة تذاكر سفر إلى بالي.

وتعليقا على هذه الحادثة، صرح وزير الزراعة الأسترالي موراي وات "ستكون هذه أغلى وجبة ماكدونالدز اشتراها هذا المسافر".

🍳🇦🇺 A person who arrived in Australia from Indonesia last week with two egg & sausage McMuffins and a ham croissant in their luggage has been fined A$2,664 (€1,824). The government says it was a "significant biosecurity breach" pic.twitter.com/3HLsZtsU39 — Jack Quann (@jqbilbao) August 1, 2022

وتطبق أستراليا سياسة صارمة في مجال الأمن الحيوي في مسعى إلى حماية قطاعها الزراعي الكبير من الآفات والأمراض.

ورفعت السلطات مستوى الإنذار بعد تفشي الحمى القلاعية في إندونيسيا، فارضة فحصا دقيقا على كل اللحوم المستوردة من هذا البلد.

ولا تشكل هذه الحمى خطرا على الإنسان، لكنها من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب المواشي.

The unnamed traveler, arriving from Bali in Darwin, received a AU$2,664 McFine having failed to declare two egg and beef sausage McMuffins and a ham croissant, which fell foul of Australia’s heightened biosecurity laws following an outbreak of foot and mouth disease in Indonesia. pic.twitter.com/yw7Eg9b4yA — RT (@RT_com) August 1, 2022

المصدر: أ ف ب