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أستراليا تغرم مسافرا إندونيسيا 2000 دولار بسبب شطيرتي لحم (صورة)

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أستراليا تغرم مسافرا إندونيسيا 2000 دولار بسبب شطيرتي لحم (صورة)
Gettyimages.ru
مطار داروين في أستراليا - أرشيف -
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فرضت السلطات الأسترالية غرامة بقيمة حوالي 2000 دولار على مسافر من إندونيسيا بعدما عثر حرس الحدود على سندويشتي "ماكمافن" وشطيرة أخرى في حقيبة ظهره.

وكشف كلب التفتيش الأمني الحيوي المأكولات في الحقيبة في مطار داروين، متسببا بفرض غرامة عالية على صاحبها، وفق ما كشف مسؤولون الاثنين.

وتضاهي هذه الغرامة بقيمتها البالغة 2664 دولارا أستراليا ثمن 567 شطيرة "ماكمافن" في سيدني أو كلفة عدة تذاكر سفر إلى بالي.

وتعليقا على هذه الحادثة، صرح وزير الزراعة الأسترالي موراي وات "ستكون هذه أغلى وجبة ماكدونالدز اشتراها هذا المسافر".

وتطبق أستراليا سياسة صارمة في مجال الأمن الحيوي في مسعى إلى حماية قطاعها الزراعي الكبير من الآفات والأمراض.

ورفعت السلطات مستوى الإنذار بعد تفشي الحمى القلاعية في إندونيسيا، فارضة فحصا دقيقا على كل اللحوم المستوردة من هذا البلد.

ولا تشكل هذه الحمى خطرا على الإنسان، لكنها من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب المواشي.

المصدر: أ ف ب

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