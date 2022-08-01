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"بيلوسي تتسلل إلى تايوان سباحة".. الصينيون يسخرون من جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي (صور)

مجتمع

AP
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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لم يغفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السخرية من جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، خاصة مع احتمال إدراج تايوان ضمن برنامج الزيارة.

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ومع انطلاق بيلوسي أمس في جولة آسيوية، قالت إنها ستزور خلالها سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، لكنها لم تذكر تايوان، بينما لم تستبعد وسائل الإعلام الأمريكية، احتمال زيارة بيلوسي لتايوان، فيما رفضت المسؤولة الأمريكية التعليق على هذه المعلومات متعللة بالدواعي الأمنية، نشر الباحث الصيني، شين شيوي، صورة ساخرة مركبة، تظهر فيها بيلوسي وهي تسبح في المحيط، وتبدو عليها علامات الضياع، معلقا بالقول: "سؤال شائع طوال اليوم: أين بيلوسي الآن؟"

ولقت الصورة تعليقات ساخرة جدا، حيث قال أحدهم: "أنا في الماء..النجدة..النجدة"، فيما علق آخر بمقطع فيديو قصير عن ساحرة تركب عصاها، معتبرا أنها بيلوسي قبل هبوطها، وسط تعليقات كثيرة بوجوه ضاحكة.

بينما علق أحدهم بصورة ساخرة كغلاف لمجلة "فوغ"، تظهر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وهو يعانق بيلوسي التي تحمل صاروخا".

هذا وعاد ونشر شين شيوي صورة لبيلوسي وهي في جزيرة غوام معلقا: "توقفت نانسي بيلوسي في غوام بين عشية وضحاها".

المصدر: RT

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