ربت الرئيس الفرنسي على كتفه فأعاد مسح المكان.. والرد لم يتوقعه أحد

ما أن ربت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على كتف وزير خارجية بنين أوريلين أغبينونسي حتى سارع الأخير إلى مسح المكان الذي لامسته يد ماكرون.

هذا المشهد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ولفت نظر الكثيرين، بين غمز ولمز، ما يبدو أنه استدعى تفسيرا من وزير الخارجية البنيني.

وفي معرض رده على تغريدة رأى صاحبها أن وزير خارجية بنين قصد بحركته رفض رمز التفوق الذي حاول تجسيده ماكرون، قال أوريلين أغبينونسي ببساطة أن هذا التفسير خاطئ، وأن الأمر ليس كذلك، والحقيقة أن "الرئيس ماكرون لاحظ أثرا للغبار على سترتي بعد المؤتمر الصحفي. وحركتي كانت لإكمال تصرفه الودي".

وهكذا قطع رئيس الدبلوماسية البنينية الطريق أمام آراء رأت غرابة في ردة فعله، ووجد بها البعض تفسيرات من مختلف الأنواع.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار يوم الأبعاء الماضي بنين الدولة الإفريقية الصغيرة الواقعة في غرب القارة، وذلك في إطار جولة بالمنطقة شملت الكاميرون وغينيا بيساو.

المصدر: RT