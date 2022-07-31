دراسة: الكلاب تستطيع "الرؤية" بأنوفها

توصلت دراسة جديدة إلى أن الكلاب قد تكون قادرة على "الرؤية" بأنوفها، حيث أكد الخبراء أن الكلاب العمياء التي تتصرف بشكل طبيعي تماما، تتجنب الاصطدام بالأشياء بمساعدة أنوفها.

واكتشف فريق من الأطباء البيطريين التابعين لجامعة كورنيل في نيويورك، أن الرؤية والشم مرتبطان بالفعل في أدمغة الكلاب، وهو الأمر الذي لا يحدث مع باقي أنواع الحيوانات، حسبما جاء في الدراسة.

وتفترض الدراسة أن الكلاب تستطيع الرؤية بأنوفها، مما يجعل هذه الموهبة أكثر إثارة للإعجاب.

وقالت الدراسة إن أنف الكلب عبارة عن مجموعة أدوات رائعة، سواء كنت تتحدث عن الكلاب البوليسية التي تتعقب المخدرات أو تلك التي تتقفى أثر المتفجرات الخطرة.

وذكرت الدراسة أن العلماء يعتقدون أنه الكلاب عندما تستعمل حاسة الشم يمكنها الرؤية باستخدام أنوفهم، مضيفين "بالطبع.. لسنا متأكدين تماما من شكل هذا داخل دماغ الكلب... هل تُترجم الروائح إلى صور أم يتعرف عليها الكلب بطريقة أخرى؟ نحن غير متأكدين، لكن الأمر مثير للاهتمام".

وأجرى الفريق فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على 23 كلبا من سلالات مختلفة، حيث كشفت جميع الفحوصات عن وجود مسار يربط بين منطقة المعالجة البصرية بالدماغ والبصيلة الشمية.

وأضافوا أن هذا المسار يتضمن أيضا الجزء من الدماغ المسؤول عن الاستجابات السلوكية والعاطفية.

وأكد فريق هذه الدراسة أن هذه النتائج تشير إلى أن الشم والرؤية عند الكلاب متكاملان بطريقة ما، مما يعني أنها قد تستخدم حاسة الشم لتحديد مكان الأشياء التي لا تراها.

ولفتوا إلى أن هذا الأمر مفيد بشكل خاص في حال معاناة الكلاب من مشكلة في الرؤية أو في حال فقدانها بشكل كامل.

المصدر: مواقع إخبارية