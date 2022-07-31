السعودية.. مساجد في الرياض تصدح "صلوا في رحالكم" (فيديو)

تداول نشطاء ومواقع إخبارية في السعودية يوم الأحد مقطع فيديو وثق بعض مساجد الرياض تصدح "صلوا في رحالكم"، وذلك إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة اليوم.

واتفق العلماء على جواز قول المؤذن: "صلوا في رحالكم" أو "صلوا في بيوتكم"، إذا كان هناك عذر من مطر أو وحل أو برد شديد أو ريح شديدة، أو غير ذلك.

ويشمل ذلك كل الأسباب الداعية لترك الصلاة في المسجد، كانتشار الأوبئة والحفاظ على حياة الإنسان، لثبوت ذلك عن النبي محمد.

ويصح أن يقول المؤذن ذلك بعد تمام الأذان، أو بدلا من قوله: "حي على الصلاة".

بعض مساجد #الرياض تصدح بـ"صلوا في رحالكم" أثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم.



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pic.twitter.com/AbkLRVdTAH — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 31, 2022

وشهدت عدد من المدن السعودية على رأسها مدينة الدمام والعاصمة الرياض، الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداء من يوم السبت، وحتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية في بيان أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

ما شاء الله امطار غزيرة على محافظة ثادق شمال غرب #الرياض اللهم اجعلها امطار خير وبركة



منقول pic.twitter.com/vKb62hXPUf — سامي الأحمدي. (@sami_s357) July 31, 2022

أمطار غزبرة جدا وصواعق أحياء غرب الدمام في عز فصل الصيف

سجل يا تاريخ 31 يوليو 2022 pic.twitter.com/MqqSrVxb6W — نواف الملحم (@Nawaf7Almulhim) July 31, 2022

أحد انفاق غرب الدمام 31 يوليو 2022 pic.twitter.com/gViF2otXVo — نواف الملحم (@Nawaf7Almulhim) July 31, 2022

المصدر: RT