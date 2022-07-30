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عرض طائرة "قطب الإباحية" الأمريكي لاري فلينت مقابل 18 ألف دولار فقط (صور)

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عرض طائرة
Gettyimages.ru
لاري فلينت
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أفادت وسائل الإعلام يوم السبت بأنه تم عرض ما تبقى من طائرة الملياردير الأمريكي لاري فلينت على سوق "فيسبوك" Facebook Marketplace مقابل 18000 دولار فقط.

ويمتلك فلينت 4 طائرات خاصة على الأقل، بما في ذلك طائرة سعرها 35 مليون دولار 2006 Gulfstream G-IV، والتي تم طرحها للبيع على Facebook Marketplace بسعر 18000 دولار فقط في فلوريدا.

وتوفي فلينت مصور الأفلام الإباحية العام الماضي واليوم تم عرض طائرته الفاخرة الخاصة على سوق فيسبوك بجزء ضئيل من سعرها الأصلي.

وتحمل الطائرة السوداء كلمة Hustler، على اسم مجلة فلينت الإباحية، ومزينة بأحرف كبيرة من الذهب الخالص.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الطائرة ليست كاملة وتفتقد بالفعل محركي "Rolls-Royce" من طراز "RB.184 Tay" والأجنحة والمدات الداخلية المخصصة للهبوط.

عرض طائرة
/ dailymail.co.uk
عرض طائرة
/ dailymail.co.uk
عرض طائرة
/ dailymail.co.uk

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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