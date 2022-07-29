الدببة تعيق إطفاء حريق في محمية روسية

كشف الموقع الرسمي لمحمية ماغادانسكي الطبيعية شرقي روسيا، عن قطيع من الدببة الجائعة منع رجال الإطفاء من إخماد حريق اندلع في المحمية.

وذكر الموقع أن حريق الغابة قد تم إخماده بفضل الأمطار، وقبل ذلك، حاول موظفو المحمية وطيران حماية الغابات تحديد موقع الحريق لمدة أسبوع تقريبا، حيث تضررت 1388 هكتارا من الغابات.

وأشار إيغور بروكودين المدير المشرف على المحمية، إلى أنه كانت السمة غير المتوقعة والعقبة الكبيرة في إطفاء هذا الحريق هي غزو الدببة، الذي أزعج رجال الإطفاء يوميا، حيث فقدت 100 حصة من أغذيتهم التي التهمتها الدببة، وتعرض بعض العمال للعض من الدببة الصغيرة.

وقال: "كان لابد من تجديد مخزون الطعام برحلة منفصلة، ونقل رجال الإطفاء إلى مكان آخر".

المصدر: نوفوستي