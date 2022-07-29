مطعم باليونان يقدم لسائح فاتورة بمبلغ مذهل ثمنا لـ 6 قطع جمبري

قالت صحيفة The Sun، إن سائحا أجنبيا أصيب بالذهول لدى رؤيته لفاتورة قيمة طبق الجمبري الذي تناوله في حانة في منتجع جزيرة ميكونوس.

وأشار السائح إلى أنه كان يعلم بأن أسعار هذا المطعم مرتفعة جدا، رغم أن تصنيف هذه المؤسسة كان متنديا نسبيا، لكن كل ذلك لم يثر حرج الرجل الذي كان شديد الثقة بنفسه وبأنه لن يسمح للعاملين هناك بخداعه.

ونقلت الصحيفة عنه القول: "كنت واثقا من أنهم إذا حاولوا خداعي، فسأطلب منهم التوقف عن العبث وإخباري بالأسعار الحقيقية".

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لكن النادل لم يقدم له قائمة طعام، بل فقط سرد عليه التشكيلة الموجودة من الأطباق، فطلب الرجل اثنين من مشروب التيكيلا، واثنين من البيرة، وست قطع جمبري، والتي تم إحضارها إليه.

وبعد الانتهاء من الوجبة، تلقى السائح فاتورة بمبلغ 425 يورو. لكنه رفض دفع أكثر من 65 يورو مقابل ما أكله وهدد بإبلاغ الشرطة على تذمر العاملين في المطعم.

المصدر: nation-news.ru