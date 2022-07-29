الولايات المتحدة.. بيع هيكل عظمي فريد لديناصور في المزاد

أعلنت دار Sotheby's للمزادات، عن بيع هيكل عظمي فريد لديناصور من نوع Gorgosaurus مقابل ستة ملايين و69.5 ألف دولار.

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ويذكر أن العلماء عثروا على عظام Gorgosaurus مع جمجمة لتيرانوصور طولها متر، قبل أربعة أعوام في ولاية مونتانا، قدر الخبراء عمرها بـ 77 مليون عام.

وبنتيجة عملية البيع، استلم المشتري 79 "عظما متحجرا" مثبتة على هيكل مع نسخ طبق الأصل للأجزاء المفقودة من الهيكل العظمي، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 3 أمتار وطوله سبعة أمتار تقريبا.

وتشير دار المزادات، إلى وجود حوالي 20 هيكلا مماثلا في العالم، لم يعرض أي منها للبيع في المزادات إلى الآن.

ويذكر أن حجم ديناصورات من نوع Gorgosaurus أصغر من تيرانوصور، ولكنها كانت أسرع منها وعضتها أقوى. بحسب قناة ABC.

المصدر: نوفوستي