مصر.. بلاغ من حسام حبيب ضد الفنانة شيرين بتهمة السب والقذف والإهانة والتهديد

تقدم المحامي جميل سعيد وكيلا عن الفنان حسام حبيب، ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي، ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب يتهمها بالسب والقذف في حق موكله.

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وذكر المحامي بالنقض جميل سعيد في بلاغه أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قالت في أحد البرامج التلفزيونية: "حسام ضربني وسحلني على الأرض وهو اللي حلق لي شعري، وأنا من القلعة وممكن أروح أهد عليهم العمارة اللي قاعدين فيها، وأنا عاوزة حقي منه، وأنا بطالب أي حد من الشعب العربي والمصري لما يشوف حسام حبيب يتف عليه، وأنا مستعدة أتزوج من قرد في حديقة الحيوانات، ولا إني أتزوج من حسام حبيب".

وقال المحامي إن شيرين قالت خلال مداخلة تليفزيونية: "كنت عايشه مع راجل مش بيشتغل ولا بيخرج ولا بيشوف أهله ولا أصحابه وكل همه حب الامتلاك، ومع ذلك فضلت جنبه، وهو لا يعرف إلا فكرة حب الامتلاك، وصبرت لأني كنت بحاول أنجح الحب ده ومكنتش بحب اتهزم وأنا بطبعي أكون خدامة الرجل اللي أعيش معاه".

وواصل أن شيرين اتهمت موكله بالسرقة قائلة: "حسام سرق العربية من قدام البيت مستغلا تواجدي في الساحل، وأنا خرجت من الجوازة دي بالوكسة والحسرة، وده إنسان خطر، لازم أروح أتعالج من آثاره عليا".

وأوضح جميل في بلاغه، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قامت بسب وقذف حسام حبيب على الهواء مباشرة أمام مرأى ومسمع المواطنين، مطالبا باتخاذ بكافة الإجراءات القانونية ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب لما بدر منها تجاه موكله من سب وقذف وإهانة وتهديد.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري